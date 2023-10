A4 chiusa tra Bergamo e Seriate nella serata di mercoledì per un traliccio danneggiato

Lavori e chiusura, nella serata di mercoledì 18 ottobre, sull’autostrada A4 Milano-Brescia tra Bergamo e Seriate. Poco dopo le 19 il tratto è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni, per permettere a E-Distribuzione di intervenire per rimuovere i conduttori di un palo di sostegno della media tensione urtato e danneggiato da un mezzo d’opera di una ditta esterna in un’area adiacente alla carreggiata nei pressi del casello di Seriate, in territorio di Grassobbio. È stato necessario intervenire con urgenza per rimuovere i cavi ed evitare situazioni potenzialmente pericolose sull’autostrada e sulla vicina variante della statale 42 (la Tangenziale Sud). La conclusione dell’intervento è avvenuta qualche ora dopo e l’autostrada è stata riaperta verso mezzanotte e mezza. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale e il personale della Direzione del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.