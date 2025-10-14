Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 14 Ottobre 2025

A4, chiuse le uscite di Seriate e Dalmine nella notte tra il 16 e il 17 ottobre

IL CANTIERE. Lavori di manutenzione sulle barriere antirumore: disagi e percorsi alternativi per chi proviene da Milano.

A4, chiuse le uscite di Seriate e Dalmine nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 ottobre
A4, chiuse le uscite di Seriate e Dalmine nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 ottobre

Bergamo

Sull’autostrada A4 Milano–Brescia sono previste limitazioni al traffico per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore.

Dalle 22 di giovedì 16 ottobre alle 5 di venerdì 17 ottobre, saranno chiusi i caselli di Seriate e di Dalmine, in uscita per chi proviene da Milano. Per chi viaggia in direzione Brescia, Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare le uscite alternative:

- per la chiusura di Seriate, l’uscita di Bergamo (km 172+500);
- per la chiusura di Dalmine, l’uscita di Capriate (km 160+700).

Durante le ore di chiusura sarà garantito il regolare transito in entrata in entrambe le stazioni.

I lavori fanno parte del programma periodico di verifica e manutenzione delle infrastrutture di sicurezza lungo la tratta lombarda della A4, uno dei tratti più trafficati d’Italia.

