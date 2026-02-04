A4, chiusure notturne e diurne del casello di Bergamo e Dalmine

Sulla A4 Milano-Brescia sono previste chiusure temporanee. Dalle 22 di giovedì 5 alle 5 di venerdì 6 febbraio, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa l’uscita della stazione di Bergamo per chi proviene da Milano, con uscita consigliata a Dalmine.

Venerdì 6 febbraio, invece, la stazione di Dalmine resterà chiusa dalle 10 alle 14, sia in entrata che in uscita: in alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Bergamo o Capriate.