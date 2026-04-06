A4 chiusure notturne tra Bergamo e Milano: tutte le modifiche

. Per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale sono previste chiusure anche in provincia di Bergamo e Brescia: Grumello: chiusa in entrata e uscita dalle 21 di giovedì 9 alle 5 di venerdì 10 aprile. In alternativa Seriate o Ponte Oglio. Palazzolo: chiusa in entrata e uscita dalle 21 di venerdì 10 alle 5 di sabato 11 aprile. In alternativa Rovato o Ponte Oglio