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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 06 Aprile 2026

A4 chiusure notturne tra Bergamo e Milano: tutte le modifiche

LE INFO. Nuove chiusure notturne in arrivo lungo l’autostrada A4 Milano-Brescia per lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica. I provvedimenti interesseranno diversi svincoli tra Milano e la provincia di Bergamo nelle notti tra il 9 e l’11 aprile.

A4 chiusure notturne tra Bergamo e Milano: tutte le modifiche

bERGAMO

. Per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale sono previste chiusure anche in provincia di Bergamo e Brescia: Grumello: chiusa in entrata e uscita dalle 21 di giovedì 9 alle 5 di venerdì 10 aprile. In alternativa Seriate o Ponte Oglio. Palazzolo: chiusa in entrata e uscita dalle 21 di venerdì 10 alle 5 di sabato 11 aprile. In alternativa Rovato o Ponte Oglio

Stop anche a Ponte Oglio

Sempre per interventi sulla segnaletica, sarà chiusa anche la stazione di Ponte Oglio, in entrata e uscita, dalle 21 di giovedì 9 alle 5 di venerdì 10 aprile. In alternativa si consiglia di utilizzare Grumello o Palazzolo.

Per lavori di manutenzione su un cavalcavia, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni in uscita per chi proviene da Torino: dalle 22 di giovedì 9 alle 5 di venerdì 10 aprile, dalle 23 di venerdì 10 alle 6 di sabato 11 aprile. In alternativa si potrà uscire a Cormano, Agrate oppure a Sesto San Giovanni viale Italia sulla A52 Tangenziale nord. Per chi viaggia da Brescia verso Torino sarà invece obbligatoria l’uscita a Sesto San Giovanni, con possibilità di rientrare subito dopo per proseguire il viaggio.

Cantieri nelle ore notturne

Tutti i lavori saranno effettuati in orario notturno per limitare l’impatto sul traffico. Si raccomanda comunque agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di programmare per tempo i percorsi alternativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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