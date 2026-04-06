A4 chiusure notturne tra Bergamo e Milano: tutte le modifiche
LE INFO. Nuove chiusure notturne in arrivo lungo l’autostrada A4 Milano-Brescia per lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica. I provvedimenti interesseranno diversi svincoli tra Milano e la provincia di Bergamo nelle notti tra il 9 e l’11 aprile.
bERGAMO
. Per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale sono previste chiusure anche in provincia di Bergamo e Brescia: Grumello: chiusa in entrata e uscita dalle 21 di giovedì 9 alle 5 di venerdì 10 aprile. In alternativa Seriate o Ponte Oglio. Palazzolo: chiusa in entrata e uscita dalle 21 di venerdì 10 alle 5 di sabato 11 aprile. In alternativa Rovato o Ponte Oglio
Stop anche a Ponte Oglio
Sempre per interventi sulla segnaletica, sarà chiusa anche la stazione di Ponte Oglio, in entrata e uscita, dalle 21 di giovedì 9 alle 5 di venerdì 10 aprile. In alternativa si consiglia di utilizzare Grumello o Palazzolo.
Per lavori di manutenzione su un cavalcavia, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni in uscita per chi proviene da Torino: dalle 22 di giovedì 9 alle 5 di venerdì 10 aprile, dalle 23 di venerdì 10 alle 6 di sabato 11 aprile. In alternativa si potrà uscire a Cormano, Agrate oppure a Sesto San Giovanni viale Italia sulla A52 Tangenziale nord. Per chi viaggia da Brescia verso Torino sarà invece obbligatoria l’uscita a Sesto San Giovanni, con possibilità di rientrare subito dopo per proseguire il viaggio.
Cantieri nelle ore notturne
Tutti i lavori saranno effettuati in orario notturno per limitare l’impatto sul traffico. Si raccomanda comunque agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di programmare per tempo i percorsi alternativi.
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