Accademia Carrara, lo «Scudo Blu» per proteggerla

È uno scrigno di bellezza, di capolavori che raccontano cinque secoli di storia dell’arte italiana, dal Rinascimento all’Ottocento, ma anche un motore di cultura per l’intero territorio. All’Accademia Carrara è stato apposto ieri lo «Scudo Blu», simbolo internazionale della protezione dei beni culturali dai rischi di conflitti armati, come indicato dalla Convenzione dell’Aja del 1954. Sulla scia della campagna nazionale di Croce Rossa italiana, «Il futuro ha una lunga storia. Proteggiamola», i comitati di Bergamo e Brescia hanno infatti dato vita a un percorso di monitoraggio e apposizione degli «Scudi Blu», nonché di divulgazione del diritto internazionale umanitario, nelle due città Capitale italiana della Cultura 2023, conclusosi simbolicamente con l’evento di venerdì 13 gennaio.

«Lo Scudo rappresenta l’impegno a coltivare la pace ogni giorno – spiega Gianluca Sforza, referente del progetto delegato Principi e Valori del Comitato di Bergamo della Cri –. Abbiamo apposto nove emblemi nella Bergamasca, dal Teatro Donizetti al Santuario di Caravaggio, passando, tra gli altri, per l’ex monastero di Sant’Agostino, le Mura Venete e la diga del Gleno». «L’anno della Capitale è stato ricco di momenti preziosi, apporre lo Scudo è un segno di responsabilità, quanto mai attuale se pensiamo alla guerra in Ucraina», commenta il sindaco Giorgio Gori. «Abbiamo accolto in Carrara due angeli provenienti dal Museo di Leopoli, come messaggio di pace», ricorda Maria Cristina Rodeschini, direttrice dell’Accademia Carrara.