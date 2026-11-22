L’accensione dell’albero di Natale in piazza Vittorio Veneto segna simbolicamente l’inizio dell’attesa verso le festività . Domenica 22 novembre, alle 17.30, Bergamo si è illumina per il Natale, con l’accensione di 10 chilometri di luminarie tra centro, borghi e Città Alta . Prende così ufficialmente il via « Natale a Bergamo », il programma di iniziative promosso dal Distretto urbano del commercio, dal Comune e dalla Camera di Commercio, che accompagnerà la città fino al 10 gennaio . Clicca qui per tutte le iniziative in città e provincia .

Il Bosco dell’Incanto in piazza Vittorio Veneto

Mercatini di Natale e ruota panoramica a Bergamo

In piazza Matteotti sono tornate le 16 casette natalizie, aperte fino all’Epifania, e la ruota panoramica, accessibile fino al 10 gennaio dalle 10 alle 23.45 . In piazzale Alpini prosegue invece il Villaggio di Natale , inaugurato il 14 novembre: 25 casette attorno alla pista di pattinaggio, visitabili fino al 27 dicembre .

Christmas Design, 14 installazioni in città

È già entrata nel vivo anche la quarta edizione di Christmas Design , con 14 installazioni artistiche visitabili fino al 6 gennaio. Il tema scelto è «Stato di Grazia», un invito a rallentare e riflettere attraverso opere diffuse tra centro, Città Alta e ChorusLife, dove sono previste anche altre iniziative natalizie.