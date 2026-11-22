Acceso l’albero e le luminarie, Bergamo si cala nell’atmosfera del Natale - Foto
VERSO IL NATALE. Simbolicamente da domenica 22 novembre la città si cala nel clima natalizio. In città anche mercatini, ruota panoramica e 14 installazioni di Christmas Design.Lettura 1 min.
Bergamo
L’accensione dell’albero di Natale in piazza Vittorio Veneto segna simbolicamente l’inizio dell’attesa verso le festività. Domenica 22 novembre, alle 17.30, Bergamo si è illumina per il Natale, con l’accensione di 10 chilometri di luminarie tra centro, borghi e Città Alta. Prende così ufficialmente il via «Natale a Bergamo», il programma di iniziative promosso dal Distretto urbano del commercio, dal Comune e dalla Camera di Commercio, che accompagnerà la città fino al 10 gennaio. Clicca qui per tutte le iniziative in città e provincia.
Il Bosco dell’Incanto in piazza Vittorio Veneto
Tra le principali novità c’è il Bosco dell’Incanto, progettato dalla paesaggista Lucia Nusiner, che si estende fino alla Torre dei Caduti con una pergola luminosa lunga 40 metri. Le nuove luminarie permetteranno inoltre di ridurre di un terzo i consumi energetici.
Mercatini di Natale e ruota panoramica a Bergamo
In piazza Matteotti sono tornate le 16 casette natalizie, aperte fino all’Epifania, e la ruota panoramica, accessibile fino al 10 gennaio dalle 10 alle 23.45. In piazzale Alpini prosegue invece il Villaggio di Natale, inaugurato il 14 novembre: 25 casette attorno alla pista di pattinaggio, visitabili fino al 27 dicembre.
Christmas Design, 14 installazioni in città
È già entrata nel vivo anche la quarta edizione di Christmas Design , con 14 installazioni artistiche visitabili fino al 6 gennaio. Il tema scelto è «Stato di Grazia», un invito a rallentare e riflettere attraverso opere diffuse tra centro, Città Alta e ChorusLife, dove sono previste anche altre iniziative natalizie.
Guarda nella galleria fotografica qui sotto tutte le opere del Christmas Design in città.
«Arte e Natale, le 14 opere del Christmas Design...»
Fino al 6 gennaio la manifestazione torna ad illuminare Bergamo con 14 opere sparse per i luoghi della città.
Il calendario proseguirà il 3 dicembre alle 17 con l’accensione dell’albero in Piazza Vecchia e il 13 dicembre con il mercatino di Borgo Santa Caterina, dalle 10 alle 18.
Caritas, il punto dono al Donizetti Studio
Dal 10 al 22 dicembre al Donizetti Studio un caffè per incontrare gli operatori e conoscere i servizi. Portare nel cuore della città una delle dimensioni più quotidiane del lavoro di Caritas , quella dell’ incontro con le persone.
È questo lo spirito che accompagna il «Punto Dono», iniziativa natalizia che torna nel 2026 con una proposta rinnovata, costruita attorno a un gesto semplice e familiare, quello di prendersi un caffè. Un’abitudine quotidiana che, nella vita di tutti, può diventare occasione per fermarsi, fare due parole, raccontarsi qualcosa o semplicemente condividere un momento.
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