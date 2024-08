Accoltellamento alla stazione autolinee, fermato il presunto aggressore

Un uomo senegalese di 29 anni, già condannato in passato per rapina, è stato sottoposto a fermo dagli agenti della squadra volanti della Polizia di Stato, ritenuto responsabile dell’accoltellamento avvenuto alla stazione autolinee nella notte tra il 3 e il 4 agosto: un 23enne marocchino era stato soccorso e poi ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII per ferite multiple alla gola, al torace e al polso.