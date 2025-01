Accoltellamento lo scorso novembre, 49enne arrestato per tentato omicidio

Quella sera l’uomo aveva avuto una discussione accesa per futili motivi con un cittadino colombiano iniziata all’interno del locale cittadino “Ambar Caribe” e poi degenerata e proseguita anche all’esterno del locale con spinte pugni e insulti sino a quando i due sono stati separati da altri avventori. Successivamente il cittadino colombiano si era allontanato per recuperare la propria autovettura mentre il rivale si era nascosto dietro una pianta in prossimità del bar.