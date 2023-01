Accordo con il Comune: gli ospiti del Patronato si prendono cura del verde pubblico

Aprono e chiudono i parchi, aiutano a tenerli in ordine e puliti, segnalano quello che non va. La somma di questi piccoli gesti, giorno dopo giorno, disegna tante storie di grande riscatto. Perché da qui si riparte: si apprendono regole, si rispettano orari, si tessono relazioni umane, si costruisce un’autonomia economica. Il Comune di Bergamo ha rinnovato anche per il 2023 e il 2024 l’accordo col Patronato San Vincenzo per gestire il servizio di apertura e chiusura, saltuaria sorveglianza e pulizia per i parchi «Pertini» di via Bono e «Iotti» di via Vivaldi e per le aree cani di via Milazzo, via Magrini e via Ronzoni , progetto già sperimentato negli anni scorsi e che permetterà di coinvolgere sei ospiti del Patronato che potranno così acquisire una nuova autonomia.