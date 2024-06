Acqua sparata a 450 atmosfere. Così Willy disinnesca le bombe

Non si pensi a chissà quale sofisticato congegno elettronico fantascientifico. A disinnescare le bombe ci pensa semplicemente l’acqua. Proprio così: «Un getto d’acqua sparato a 450 atmosfere può penetrare qualsiasi oggetto potenzialmente pericoloso e separare eventuali contatti», racconta Nicola Zuccala, sovrintendente della polizia di Stato in servizio al nucleo artificieri di Orio al Serio. Il resto arriva con l’esperienza: «Una volta “manomesso” il potenziale ordigno, ci si avvicina e si prosegue a mano. E lì l’esperienza diventa fondamentale, perché gli ordigni possono essere realizzati con la massima fantasia». E il primo passaggio, quando si è di fronte a valigette, pacchi o oggetti sospetti, si fa con Willy, il robot in dotazione al nucleo.

È «lui» a sparare l’acqua a 450 atmosfere: «Il robot è un macchinario passivo, che viene guidato a distanza tramite un telecomando – prosegue Zuccala –: di fatto “trasporta” noi operatori più vicini al potenziale ordigno». Willy è dotato anche di una sorta di mano meccanica che può andare a frugare dove il poliziotto è meglio non si spinga. Almeno inizialmente. «Le bombe sono costruite tutte con lo stesso criterio – prosegue il sovrintendente –: ci sono sempre la sostanza esplosiva, un apparecchio elettrico e una batteria. Dopodiché il funzionamento, ovvero come queste cose interagiscono tra loro, è frutto della fantasia di chi lo ha inventato. Non a caso durante i corsi che noi seguiamo per diventare artificieri ci insegnano anche a costruire le bombe. E impariamo che un ordigno pensato per esplodere su un aereo viene innescato a pressione e causa la depressurizzazione del velivolo, mentre un ordigno inviato per posta si attiva con l’apertura del pacco o della lettera». Proprio come nella musica, insomma: le note sono sempre sette, ma le modalità con cui si possono suonare permettono di creare un’infinità di melodie.

A manovrare Willy con un telecomandone che sembra quasi finto è l’assistente Lorenzo Paternò. Il nucleo artificieri della polizia di frontiera di Orio al Serio è attivo dal 1995 ed è ormai un orgoglio della polizia di Stato: svolge diversi interventi, anche su richiesta della questura, per servizi di bonifica o interventi in casi di emergenza. Che, per fortuna, sono piuttosto rari. Per il resto c’è la fondamentale attività di esercitazione quotidiana, che si affianca all’addestramento del personale ed esterno. Willy «all’anagrafe» ha un nome molto meno da fantascienza. Una sigla, più che altro: «Pedsco Rmi-94». Da quando è attivo il distaccamento gli interventi per bagagli sospetti sono stati una quarantina in tutto: sempre falsi allarme, per fortuna. A questi si aggiungono le richieste di intervento sul territorio: a Milano esiste un analogo nucleo che ha la reperibilità 24 ore su 24, sette giorni su sette.

