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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 03 Settembre 2026

Addio a Berti, per 42 anni in Comune. «La montagna la sua grande passione»

IL LUTTO. Residente ad Azzano, era arrivato a Palafrizzoni nel 1984, di cui era diventato uno dei volti storici nella Direzione Lavori pubblici e in particolare nel Servizio Strade, dov’era «un punto di riferimento».

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Lorenzo Catania
Lorenzo Catania

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Addio a Berti, per 42 anni in Comune. «La montagna la sua grande passione»
Enrico Berti in montagna

Il lutto

Paziente, sempre pacato nel lavoro. Riservato, e a tratti timido. Ma di lui due cose non potevano non notarsi: la disponibilità all’aiuto «sopra ogni cosa» e le sue tantissime passioni, a cominciare dalla montagna, fino alle moto e alle barche. Gli amici dipingono così Enrico Berti, ex dipendente del Comune, venuto a mancare a 65 anni dopo una malattia.

Residente ad Azzano, era arrivato a Palafrizzoni nel 1984, di cui era diventato uno dei volti storici nella Direzione Lavori pubblici e in particolare nel Servizio Strade, dov’era «un punto di riferimento» in particolare nella verifica delle patrimonialità di terreni e strade in virtù della sua prima esperienza in Comune, svolta nell’Ufficio Patrimonio. Al Servizio Strade aveva chiuso la sua carriera lavorativa il 1° maggio con il pensionamento. Ma al di là del lavoro per Berti - che lascia la moglie Nicoletta e la mamma Ada - c’era molto altro.

«Era stato molto attivo come sindacalista nella Cisl e amava soprattutto la montagna. Era iscritto al Cai», sottolinea Alberto Togni, collega in Comune e amico di lungo corso di Berti, con il quale condivideva proprio l’amore per le vette: «Il Trentino era la sua seconda casa – racconta –. Amava andare a funghi, andavamo insieme per boschi. In più lui faceva parapendio. Ma aveva anche la passione per le moto, per il mare e le barche. Aveva la patente nautica. In Comune infatti lo chiamavamo “Capitano”». A unirsi al ricordo anche l’ex assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla: «Una bravissima persona, sempre pronta in caso di necessità». L’ultimo saluto il 3 settembre alle 10 alla Casa del Commiato di via San Bernardino. La salma sarà poi accompagnata al tempio crematorio del Cimitero Monumentale.

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