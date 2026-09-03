Addio a Berti, per 42 anni in Comune. «La montagna la sua grande passione»

Paziente, sempre pacato nel lavoro. Riservato, e a tratti timido. Ma di lui due cose non potevano non notarsi: la disponibilità all’aiuto «sopra ogni cosa» e le sue tantissime passioni, a cominciare dalla montagna, fino alle moto e alle barche. Gli amici dipingono così Enrico Berti, ex dipendente del Comune, venuto a mancare a 65 anni dopo una malattia.

Residente ad Azzano, era arrivato a Palafrizzoni nel 1984, di cui era diventato uno dei volti storici nella Direzione Lavori pubblici e in particolare nel Servizio Strade, dov’era «un punto di riferimento» in particolare nella verifica delle patrimonialità di terreni e strade in virtù della sua prima esperienza in Comune, svolta nell’Ufficio Patrimonio. Al Servizio Strade aveva chiuso la sua carriera lavorativa il 1° maggio con il pensionamento. Ma al di là del lavoro per Berti - che lascia la moglie Nicoletta e la mamma Ada - c’era molto altro.