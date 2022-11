Addio a «Gio», fondò la prima fumetteria in città

La scomparsa di Giuseppe Narisi, titolare per anni della «Fumetteria Yellow Kid» ha destato profondo cordoglio in tantissimi collezionisti e appassionati. Conosciuto da tutti come «Il Gio», Narisi, che abitava in città, è scomparso mercoledì scorso a 60 anni, dopo aver raccolto intorno a sé lettori di fumetti e professionisti, che si ritrovavano nei suoi negozi aperti da fine anni Ottanta in via Paglia, Borgo Santa Caterina e Divisione Julia (i primi in città).