Addio a Luigi Agazzi: con il fratello fondò «Grafica & Arte»

È mancato, lunedì sera (26 gennaio), all’ospedale Papa Giovanni, Luigi Agazzi: con il fratello Emilio, aveva dato vita alla casa editrice «Grafica & Arte», cui si devono numerosissime opere che valorizzano, a livello nazionale e internazionale, la bellezza, storia, cultura di Bergamo e della Bergamasca. Lo scorso anno, la casa editrice aveva tagliato il traguardo dei primi cinquant’anni di attività. «È stato ricoverato per quattro giorni a causa di un’infezione intestinale», ricorda il figlio Paolo, che con la cugina Maria Rosaria tiene ora le redini dell’impresa. «Si sono tentati due interventi, ma la situazione era complicata. Aveva 87 anni, era sempre stato in buona salute. Seduto al suo tavolo in ufficio sino a cinque giorni fa».