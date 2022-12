Addio a Marco Fagiani, maestro degli agenti immobiliari

Gli agenti immobiliari di Bergamo piangono Marco Fagiani. Molto conosciuto per la sua attività di intermediazione è mancato a 63 anni per malattia; Fagiani aveva fondato lo studio immobiliare Fgi in via Nullo a Bergamo e viene ricordato da tutti come un uomo d’altri tempi, che ha saputo dare un contributo molto importante alla categoria. Nella sua carriera ha ricoperto anche l’incarico di consigliere della Fimaa, la Federazione italiana mediatori agenti d’affari di Bergamo, che proprio l’anno scorso gli ha conferito il premio alla carriera come uomo dell’anno. «Ho iniziato a lavorare con Marco Fagiani 34 anni fa ed è stato un vero maestro sia nel lavoro sia nella vita – ricorda commosso Oscar Caironi, presidente di Fimaa Bergamo –. Ha dato un grande contributo sia professionale che umano alla categoria e a tutto il mondo che lo circondava. Lo ricordo come un vero signore, un professionista corretto, elegante, trasparente, attento ai dettagli e riservato. Non amava apparire e a fatica l’ho convinto ad entrare nel consiglio di Fimaa, dove ha trovato soluzioni per qualsiasi problema – prosegue Caironi –. Quando ho deciso di mettermi in proprio abbiamo continuato a collaborare grazie all’intesa che avevamo maturato negli anni insieme. Tutti gli agenti esprimono sentite condoglianze e sono vicini alla moglie e ai figli: ci mancherà». Molti i messaggi di cordoglio che sono pervenuti alla famiglia e che sono stati pubblicati anche sui social, da parte di molte persone che hanno avuto il privilegio e il piacere di lavorare con il professionista scomparso, ricordato come «il signore degli agenti immobiliari». In tanti lo ringraziano per aver imparato il mestiere e iniziato la loro carriera seguendo il suo esempio e gli insegnamenti, connotati da preparazione ma anche da gentilezza ed eleganza. I funerali di Marco Fagiani, che lascia la moglie Elvira insieme ai figli Chiara e Paolo, verranno celebrati giovedì 22 dicembre alle 9,30 nella chiesa parrocchiale di Mozzo, partendo dall’abitazione in via Marieni 1/A.