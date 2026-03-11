Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 11 Marzo 2026

Addio a Ottavio Dezza, pioniere dell’ortopedia con la passione per la montagna

IL LUTTO. È scomparso l’8 marzo. La moglie: «Andò in Russia per imparare una tecnica ortopedica all’avanguardia e formò colleghi della Costa d’Avorio». Fu coordinatore medico nazionale del Soccorso Alpino Lombardo.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Ottavio Dezza
Ottavio Dezza

«Prima la professione, poi la montagna. E nel cuore sempre la sua famiglia». Con parole dense di emozioni Maria Teresa Bozzetto ricorda il marito Ottavio Dezza, scomparso l’8 marzo. Classe 1939, Dezza è stato un luminare in campo ortopedico tra gli Anni ’80 e ’90. Laureato a Pavia è arrivato come ortopedico agli allora Ospedali Riuniti, a metà degli anni ’60 dove è rimasto fino agli anni ’90 per poi diventare primario all’ospedale di Ponte San Pietro e chiudere la sua carriera medica alla clinica Palazzolo.

L’esperienza in Russia

Un medico che si è sempre speso per far progredire le tecniche e le cure: «È stato in Russia per imparare il metodo di Ilizarov, una tecnica ortopedica di fissazione esterna per allungare e correggere deformità ossee – spiega la moglie –. Non solo, ha accolto colleghi del centro medico di Bonoua, in Costa d’Avorio, per formare i giovani ortopedici in modo che potessero esercitare in completa autonomia».

L’amore per la montagna

Dezza però era anche un appassionato di montagna, tanto da diventare coordinatore medico nazionale della delegazione del Soccorso Alpino Lombardo legato al Cai negli anni ’80. Dezza lascia la moglie, i cinque figli e gli otto nipoti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Salute
Medicina
Ricerca medica
Sociale
Morte
Sport
alpinismo
Ottavio Dezza