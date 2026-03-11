Addio a Ottavio Dezza, pioniere dell’ortopedia con la passione per la montagna

«Prima la professione, poi la montagna. E nel cuore sempre la sua famiglia». Con parole dense di emozioni Maria Teresa Bozzetto ricorda il marito Ottavio Dezza, scomparso l’8 marzo. Classe 1939, Dezza è stato un luminare in campo ortopedico tra gli Anni ’80 e ’90. Laureato a Pavia è arrivato come ortopedico agli allora Ospedali Riuniti, a metà degli anni ’60 dove è rimasto fino agli anni ’90 per poi diventare primario all’ospedale di Ponte San Pietro e chiudere la sua carriera medica alla clinica Palazzolo.