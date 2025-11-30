Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 30 Novembre 2025

Addio a Padre Luis, missionario tra Bolivia e Cuba: «Una vita al servizio degli ultimi con generosità»

IL LUTTO. Monsignor Pierluigi Manenti aveva 76 anni: dal 1998 al 2024 aveva portato la pastorale sull’isola. Don Rizzi (Cmd): «Ha tracciato la strada del dialogo». Monsignor Maffi: «Un cuore d’oro pronto alle necessità»

Daniela Taiocchi
Daniela Taiocchi
Monsignor Manenti, conosciuto come Padre Luis, si è spento nella notte tra venerdì e sabato
Monsignor Manenti, conosciuto come Padre Luis, si è spento nella notte tra venerdì e sabato

Nella notte tra venerdì 28 sabato 29 novembre ieri è morto monsignor Pierluigi Manenti, missionario per vocazione per buona parte della vita. Dopo sei anni trascorsi come curato a Grassobbio, dal 1975 al 1981, è infatti partito per la Bolivia, dove è rimasto dal 1981 al 1998 con don Mario Maffi, e dalla Bolivia a Cuba, fino allo scorso anno.

Nato a Oltre il Colle nel 1950 è entrato nel Seminario del Patronato a Sorisole subito dopo le scuole elementari. «La sua vocazione – racconta la sorella, suor Maddalena, delle Comboniane – si è dispiegata attraverso azioni di fiducia nella volontà di Dio. Non aveva la preoccupazione di progettare la vita, ha accettato quello che il Vescovo gli ha proposto. È accaduto quando è andato in Bolivia e quando è andato a Cuba. È accaduto fino agli ultimi momenti».

«Insegnava ad uscire dall’individualismo»

Gli anni da curato di Grassobbio sono ricordati da Piero Gritti, che fu tra i parrocchiani che poi hanno accompagnato con la loro amicizia don Luigi in tutte le sue destinazioni. «Luigi era un giovane prete che, con entusiasmo, comunicava la bellezza di seguire e di appartenere alla Chiesa. Non solo. Appena vedeva un bisogno, non si tirava indietro. Ci ha insegnato a uscire dall’individualismo e con lui la parrocchia ha lavorato per accogliere i vietnamiti, per aiutare i terremotati dell’Irpinia e molto altro. Era di poche parole, ma aveva uno sguardo misericordioso nei confronti delle persone».

«Dialogo deciso e coerente»

Lo ricorda anche don Massimo Rizzi, direttore del Centro missionario diocesano: «L’immagine più bella che conservo di don Luigi è quando è sceso dalle scale della casa parrocchiale di Cuba per tornare in Italia definitivamente: aveva in mano solo una borsettina di plastica. Faceva così ogni volta: arrivava nella parrocchia di San Antonio del Sur con 6 o 7 valigie e rientrava a casa con un maglioncino per il viaggio. E così ha fatto anche l’anno scorso. Don Pierluigi era essenziale. Al suo arrivo a Cuba, immediatamente dopo l’apertura alla Chiesa operata da Papa Giovanni Paolo II, poche persone ricordavano il segno della croce o l’immagine della Madonna. Dopo 40 anni di ateismo militante, bisognava sciogliere i cuori alla verità. Poco a poco, secondo il bisogno. Chiamava il suo stile missionario “la pastorale della merenda”». Don Pierluigi si è trasferito dalla missione in Bolivia, a 4000 metri di altitudine, a una parrocchia a livello del mare senza fare storie. «Ha imparato presto la differenza tra la Bolivia e Cuba: c’è stato su di lui un controllo quotidiano che lo ha messo a dura prova. Nei primi anni, ogni volta che sistemava una casa, gliela sequestravano finché ha minacciato di dormire per strada. Ha tracciato una strada del dialogo deciso e coerente che ancora oggi regge per i sacerdoti che operano a Cuba».

«Aveva una generosità senza limiti»

«Luigi aveva un cuore d’oro sotto una scorza dura - dice monsignor Mario Maffi, che con lui ha condiviso gli anni della Bolivia e di Cuba –; aveva una grande capacità di rispondere alle necessità con una generosità senza limiti e soprattutto con un’immaginazione infinita. La sua forza derivava dalla esplosività del Vangelo con la sua verità, che è fuori dalla ragione. La sua vita è stata, per chi lo ha incontrato, un monito ad accendere un fuoco che deve sprigionarsi nella vita di ognuno. Anche oggi c’è bisogno di tenere viva l’esplosione che è il cuore della Chiesa, che per noi è la base, la solidità e la sicurezza. La Chiesa, per noi che abbiamo vissuto nelle periferie della civiltà, è il luogo in cui si forgia la realtà con il Vangelo».

«Ha vissuto con umiltà»

«Oggi la nostra comunità parrocchiale di Sant’Antonio Maria Claret – scrive don Gianluca Mascheroni che ha preso il posto di monsignor Manenti – si unisce nella preghiera per salutare un vero servo di Dio: il nostro amato Padre Luis. Ha vissuto la sua vocazione con una consegna totale. Tutta la sua vita è stata un servizio: servizio al Vangelo, servizio alla Chiesa e servizio a ogni anima che Dio ha messo sul suo cammino. Non ha conosciuto stanchezza quando si trattava di consolare, visitare, incoraggiare, benedire e guidare il suo gregge. Ha camminato con noi nei momenti di gioia e anche nei momenti di prova, ricordandoci sempre che la fede è la nostra forza. Era un sacerdote che ha vissuto con umiltà, semplicità e profonda fiducia nella volontà di Dio. Dava da mangiare ai bisognosi, ha visitato il malato, consolato il triste, sollevato chi è caduto e pregato senza sosta per ognuno di noi. Padre Luis non cercava il riconoscimento umano; cercava che ognuno di noi conoscesse più Gesù. Ci ha dato una parola quando ne avevamo bisogno, preghiera quando ci mancavano forza e fede quando il cammino sembrava buio». La salma è composta alla casa del commiato di Grassobbio e i funerali verranno celebrati nella parrocchiale lunedì primo dicembre alle 15.

Bergamo
Grassobbio
Oltre il Colle
Soriso
Politica
politica interna
Religioni, Fedi
Chiese Cristiane
Sociale
Questioni sociali (generico)
Povertà
Mario Maffi
papa giovanni paolo ii
Pierluigi Manenti
Comboniane
centro missionario diocesano
chiesa