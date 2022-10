Addio a Pierluigi Rizzi: fondò la Cimprogetti

È morto nella giornata di giovedì 6 ottobre Pierluigi Rizzi, fondatore di Cimprogetti. Il 26 settembre scorso aveva festeggiato con la famiglia, amatissima, gli 86 anni. Nato nel 1936 a Bergamo si era laureato in Ingegneria al Politecnico di Milano e aveva subito cominciato a lavorare in modo indipendente. Aveva fondato la Cimprogetti nel 1967, con la prima sede in via Broseta e dal 2008 al polo tecnologico di Dalmine, trasformandola in spa nel 1969 . L’azienda, che progetta e produce macchine per la produzione di calce e derivati, ha costruito oltre 400 impianti in 40 paesi.