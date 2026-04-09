Addio a Zaghi, l’aeroporto tra lavoro e scrittura

Zaghi è mancato a 82 anni (ne avrebbe compiuti 83 il prossimo 25 maggio), colpito da una malattia degenerativa che negli ultimi giorni si è rivelata particolarmente aggressiva. Originario del ferrarese, si laurea in Lettere e teologia, scegliendo poi di lavorare per l’aeroporto di Forlì. Vista la scomodità dell’infrastruttura rispetto alla sua residenza, cerca un posto in altri scali, trovando proprio un ruolo che rispondeva alle sue competenze nella Bergamasca. «Dopo l’esperienza a Forlì, non certo agevole dal punto di vista logistico, dal 1977 al 1981 nostro padre ha lavorato all’aeroporto di Orio al Serio e possiamo proprio affermare che è stato un fautore della crescita registrata dallo scalo – ricordano i figli Cristiano e Samuele –. Noi eravamo piccoli quando i nostri genitori si sono trasferiti a Bergamo per lavoro, ma ricordiamo molto bene l’impegno che ha sempre profuso nei confronti dell’aeroporto, anche in qualità di responsabile dell’ufficio sportello traffico fino al raggiungimento della meritata pensione, nel 2012».