Addio a Zambelli, il «Maradona» degli ambulanti

Confesercenti è in lutto per la scomparsa di Giulio Zambelli, anima e braccio operativo dell’associazione . Il vicepresidente vicario e presidente di Promozioni Confesercenti Bergamo, oltre che socio dell’associazione «Noter de Berghem» si è spento domenica pomeriggio a 72 anni dopo una breve malattia . Per 13 anni, fino allo scorso febbraio, ha guidato la categoria degli ambulanti di Anva, dedicandosi con grande entusiasmo, passione e impegno alle molte attività dell’associazione.