Addio al dottor Corapi, chirurgo di grande umanità

È mancato Antonio Corapi, chirurgo plastico, 65 anni di cui ben 27 passati in Humanitas Gavazzeni. Il dottor Corapi era responsabile dell’Unità funzionale di Chiurugia postbariatrica del Dipartimento chirurgico di Humanitas.

Chi era Antonio Corapi

Una carriera che vantava 30 anni di esperienza nel campo della Chirurgia plastica. Si era specializzato in vari ambiti, dalla chirurgia ricostruttiva della mammella a quella plastica oncologica per arrivare poi alla chirurgia postbariatrica, vale a dire quella branca della chirurgia plastica ricostruttiva che rimodella il corpo dei pazienti dopo una significativa perdita di peso. «Con profondo dispiacere, tutti noi di Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli abbiamo accolto la notizia della scomparsa del dottor Antonio Corapi, con il quale abbiamo condiviso un lungo e significativo percorso professionale e umano – ha fatto sapere Alessandro Liguori, amministratore delegato Humanitas Gavazzeni e Castelli –. Collega stimato e professionista esemplare, Antonio ha contribuito con dedizione, competenza e passione alla crescita delle nostre strutture, partecipando attivamente alla vita dei nostri ospedali. La sua prematura scomparsa lascia in tutti noi un profondo vuoto, umano e professionale. Antonio, ci mancherai molto».

Il dottor Corapi era specializzato in Chirurgia plastica e in Chirurgia d’urgenza e Pronto Soccorso, ed è stato un punto di riferimento per i pazienti che per anni hanno potuto contare sulla sua competenza, sulla sua passione e sulla sua grande umanità. Dal 1998 aveva messo la sua esperienza al servizio dei pazienti di Humanitas Gavazzeni e Castelli, lavorando all’interno del Dipartimento Chirurgico e guidando, negli ultimi dieci anni, il team di Chirurgia ricostruttiva oncologica e post bariatrica.