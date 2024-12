Addio a Gianmaria Savoldelli. Una vita per i libri e la storia della stampa

È stato un appassionato bibliofilo e cultore di storia della stampa. Per anni si è impegnato nella raccolta di edizioni del tipografo bresciano Comino Ventura che portò la stampa a Bergamo nella seconda metà del ’500. Accanto a lui, collaborando nelle pubblicazioni di volumi dedicati a Ventura, c’è stata Roberta Frigeni, direttrice del Museo delle Storie: «Ero una giovane studentessa quando incontrai Gianmaria nelle sale di studio della biblioteca Angelo Mai – racconta Frigeni –. Stava studiando una biografia di Comino Ventura scritta da lui stesso in latino. E visto che mi vedeva sempre china sui libri mi ha chiesto se mi potevo occupare della traduzione dal latino all’italiano del volume. E da lì è nata una conoscenza che mi ha accompagnato per tutta la vita».

«Grande passione in tutto quello che faceva»

Savoldelli è stato un iniziatore per la città di Bergamo di un rinnovato amore per la tipografia e la storia della stampa. Suo è il volume «Appunti per una storia della stampa a Bergamo» dedicato alla tipografia bergamasca dalle origini sino ai primi anni del XX secolo. «Nella parola “appunti” c’è tutta la figura di Gianmaria: umile e modesto. Questo libro è tutt’altro che una raccolta di appunti, eppure ha scelto questa parola», continua Frigeni. Ricorda «la grande passione in tutto quello che faceva» anche la moglie Donatella. «Sarebbe stato contento di essere ricordato», dice. Alla passione per i libri e la storia si accompagnava per Gianmaria l’amore per la montagna e i suoi alpini.