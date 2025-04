Addio a Lorenzelli: per oltre trent’anni la libraia del viale

È scomparsa, a novant’anni, Silvia Maninetti in Lorenzelli, già titolare, con il marito, della libreria Lorenzelli. Una libreria storica, fondata a Bergamo nei primi del Novecento, per 91 anni con sede storica su viale Papa Giovanni, e poi trasferitasi per un breve periodo in via Guglielmo d’Alzano fino alla chiusura agli inizi del 2000. Tra gli scaffali Silvia Maninetti Lorenzelli era sempre disponibile per consigli e suggerimenti. «Quando ha chiuso la libreria mia mamma è andata, praticamente, in pensione – racconta il figlio primogenito Guido, che ha continuato la tradizione di famiglia, innovandola, fondando il portale online ElleLibri specializzato nell’editoria bergamasca –. Aveva cominciato a lavorarci quando aveva conosciuto mio padre. Faceva la casalinga e la libraia allo stesso tempo, per più di trent’anni di onorato servizio a fianco del marito. Noi eravamo quattro figli, una famiglia impegnativa. In più, c’era il lavoro».