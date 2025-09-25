Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 25 Settembre 2025
Adolescenti e l’incertezza del futuro - Partecipa al nostro sondaggio
L’ANALISI. Tra i giovani prevalgono pessimismo e incertezza, tra fragilità emotiva e un’estenuante competizione.
Tra like, follower e social che dettano ritmi e confronti, gli adolescenti italiani si muovono tra desiderio di visibilità, fragilità emotiva e una costante ed estenuante competizione tra pari. È il quadro che emerge dalla 27ª edizione dello studio di Laboratorio Adolescenza con l’Istituto Iard, condotto su oltre 3.100 studenti tra i 12 e i 19 anni.
Temi al centro del sondaggio lanciato da L’Eco di Bergamo, rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni:
