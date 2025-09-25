Adolescenti e l’incertezza del futuro - Partecipa al nostro sondaggio

Tra like, follower e social che dettano ritmi e confronti, gli adolescenti italiani si muovono tra desiderio di visibilità, fragilità emotiva e una costante ed estenuante competizione tra pari. È il quadro che emerge dalla 27ª edizione dello studio di Laboratorio Adolescenza con l’Istituto Iard, condotto su oltre 3.100 studenti tra i 12 e i 19 anni.