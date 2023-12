Aeroporto, anno da record: sfiorati 16 milioni di passeggeri e fatturato sopra i 200 milioni

Giovanni Sanga, presidente di Sacbo

Il risultato arriva dopo che ancora a metà ottobre il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva espresso un parare contrario. In attesa di leggere le carte che di fatto daranno il via libera al nuovo Piano, ce n’è per essere ottimisti, anche perché quello che si sta per chiudere sarà un anno destinato a restare nella storia dello scalo di Orio: polverizzato il 7 novembre il record assoluto dei passeggeri in transito che risaliva al 2019 (13.857.257), il 2023 si chiuderà con una cifra vicina (ma inferiore) ai 16 milioni. Per la prima volta, poi, in più di mezzo secolo di attività, il fatturato di Sacbo supererà i 200 milioni di euro (l’anno scorso si fermò a 174).