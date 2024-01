Aeroporto, apre un nuovo tratto di pista ciclopedonale

L’anello ciclabile attorno allo scalo misura circa 11 chilometri. Presto sarà realizzato un altro tratto che correrà lungo l’asse interurbano nei pressi dell’aeroclub

Un percorso circolare, ad oggi attuato già per il 64%, che ha l’ambizione non solo di rendere il Caravaggio accessibile in bicicletta a chi ogni giorno all’interno dello scalo ci lavora, ma anche di creare un raccordo tra le tante vie di comunicazione ciclopedonali presenti e future che si sviluppano proprio attorno all’aeroporto. Il tratto inaugurato parte dal Parco del Serio, al confine tra Seriate e Grassobbio, scorre lungo lo scolmatore del Morla, si unisce alla nuova viabilità lungo la via Paderno (sempre in territorio comunale di Seriate) e arriva fino alla rotonda di accesso all’area nord dello scalo. Da qui partirà un ulteriore tratto di 1,2 chilometri, attualmente in fase di progettazione esecutiva, che costeggerà il perimetro aeroportuale in prossimità dell’asse interurbano fino a raggiungere l’aeroclub Taramelli, dove si congiungerà con la ciclabilità già esistente del Comune di Orio e quella del Comune di Seriate.