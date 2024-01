Aeroporto di Orio al Serio, nuovo collegamento per Hannover con Eurowings

Sarà Hannover, la capitale del Land tedesco della Bassa Sassonia, la nuova destinazione in Germania raggiungibile dall’aeroporto di Milano Bergamo. A operare il collegamento, a partire dal 6 maggio 2024, la compagnia aerea Eurowings, già presente con i voli per Düsseldorf dal novembre 2021. La nuova rotta con Hannover servirà un’area di grande interesse per le relazioni business e turistiche, tenuto conto che nella città tedesca oltre il 15% della popolazione residente è di passaporto o di origine italiana.

Eurowings, compagnia aerea low cost del Gruppo Lufthansa, ha scelto di avviare il collegamento con due frequenze settimanali, che diventeranno quattro dal mese di settembre. Come già avviene con il volo per Düsseldorf, sono disponibili a bordo posti riservati in classe business e permette ai passeggeri di accumulare punti del programma Miles&More del gruppo Lufthansa. Inoltre, i passeggeri in partenza dall’Aeroporto di Milano Bergamo sui voli Eurowings, iscritti ai programmi Status Miles&More Senator, HON circle, e i passeggeri business class e a quelli in possesso di Eurowings Credit Card Gold, possono fruire del servizio fast track per l’accesso rapido ai controlli di sicurezza e dell’ingresso alla HelloSky business lounge.