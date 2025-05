Aeroporto di Orio: per il Primo soccorso h24 Sacbo si affida a Humanitas Gavazzeni

Sacbo, società di gestione dell’Aeroporto di Milano Bergamo, e Humanitas Gavazzeni hanno sottoscritto una nuova convenzione per la gestione del servizio di Primo Soccorso Aeroportuale, attiva a partire dal 1° maggio 2025 per una durata di tre anni. Il servizio, operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, garantisce la presenza costante di un medico e di un infermiere qualificati, pronti a intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza e urgenza sanitaria, sia a terra sia a bordo degli aeromobili.