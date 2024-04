Agente della Polizia locale fuori servizio sventa borseggio al supermercato

Sono quindi intervenuti i Carabinieri di Bergamo, che hanno arrestato la donna. Secondo i militari, la profondità della tasca è incompatibile con una caduta accidentale del portafogli. Ieri mattina il giudice ha convalidato l’arresto di I.S, nata in Bulgaria nel 1991, in Italia senza fissa dimora. La donna, che non parla italiano, ha dichiarato di essere sposata e di avere un figlio minorenne. A suo carico risultano un precedente specifico risalente a più di 10 anni fa e una denuncia per furto del 2018. La 33enne ha affermato di lavorare in un hotel a Londra, senza però fornire alcuna prova o documentazione a suo sostegno. A questo punto si è rifiutata di rispondere a ulteriori domande del giudice riguardo al fatto che le veniva contestato. È stato concesso il termine a difesa per l’11 luglio e nessuna misura cautelare. La donna è stata quindi liberata. Inoltre, la difesa ha dichiarato che la donna non rilascerà ulteriori dichiarazioni e che rinuncia all’interprete per la prossima udienza.