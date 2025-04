Agenti fermano una lite e vengono aggrediti, spunta un coltello: arrestato 28enne

Nel pomeriggio di lunedì 21 aprile, attorno alle 14.30, durante un servizio di pattugliamento con unità cinofila nell’area di piazzale Alpini, due agenti del Comando della Polizia Locale di Bergamo sono intervenuti per sventare una aggressione con coltello in via Mai.

La resistenza a pubblico ufficiale

I due agenti, notando una discussione animata tra due uomini, si sono avvicinati per verificare la situazione. Proprio in quel momento uno dei due ha estratto un coltello dalla tasca e si è avvicinato all’altro con atteggiamento minaccioso, tentando di colpirlo al torace e alla gola.

L’uomo è stato immediatamente bloccato e disarmato; nonostante l’intervento, ha continuato ad opporre resistenza con calci, insulti e minacce, cercando ripetutamente di divincolarsi e colpendo anche l’auto di servizio. Anche una volta condotto negli uffici del Comando, ha mantenuto un comportamento ostile proferendo minacce di morte nei confronti degli agenti.

L’arresto

Identificato come cittadino italiano di 28 anni, l’uomo è stato arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e per possesso di oggetto atto a offendere. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti legati a reati contro il patrimonio e la persona; su di lui pendeva inoltre una misura cautelare di divieto di dimora a Bergamo e Provincia.