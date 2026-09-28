Aggredisce un macchinista alla stazione di Treviglio: treno soppresso
IL CASO. Accompagnato al commissariato per accertamenti, ha rotto l’obiettivo della macchina fotografica usata per il fotosegnalamento.Lettura meno di un minuto.
Treviglio
Nel pomeriggio di sabato 26 settembre, gli agenti della polizia di Stato di Treviglio sono intervenuti alla stazione centrale, dove un uomo ha aggredito un macchinista di Trenord, provocando la soppressione del treno regionale.
L’aggressione a Treviglio
Secondo quanto riferito dal macchinista agli agenti, l’aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi. Gli agenti hanno accompagnato l’uomo al commissariato per accertamenti, ma durante il tragitto ha iniziato a dimenarsi e a scalciare all’interno dell’auto di servizio. Inoltre, durante il fotosegnalamento, ha danneggiato volontariamente l’obiettivo della macchina fotografica, spiega la polizia di Stato in una nota.
È stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento privato, e denunciato per interruzione di pubblico servizio e percosse aggravate, commesse nei confronti di un incaricato di pubblico servizio. Nei suoi confronti è stato disposta la misura cautelare del divieto di dimora a Bergamo e provincia.
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