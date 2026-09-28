Aggredisce un macchinista alla stazione di Treviglio: treno soppresso

Nel pomeriggio di sabato 26 settembre, gli agenti della polizia di Stato di Treviglio sono intervenuti alla stazione centrale, dove un uomo ha aggredito un macchinista di Trenord , provocando la soppressione del treno regionale.

L’aggressione a Treviglio

Secondo quanto riferito dal macchinista agli agenti, l’aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi. Gli agenti hanno accompagnato l’uomo al commissariato per accertamenti, ma durante il tragitto ha iniziato a dimenarsi e a scalciare all’interno dell’auto di servizio. Inoltre, durante il fotosegnalamento, ha danneggiato volontariamente l’obiettivo della macchina fotografica , spiega la polizia di Stato in una nota.

È stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento privato, e denunciato per interruzione di pubblico servizio e percosse aggravate, commesse nei confronti di un incaricato di pubblico servizio. Nei suoi confronti è stato disposta la misura cautelare del divieto di dimora a Bergamo e provincia.