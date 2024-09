Aggrediti due agenti intervenuti per la quiete pubblica: chiuso un locale a Bergamo, due arresti

Nella notte tra venerdì e sabato 21 settembre, le Volanti della Polizia sono intervenute in via Gambirasio, a Bergamo, in seguito a una segnalazione per disturbo della quiete pubblica presso un noto locale della zona. Durante il controllo, avvenuto tra l’ 1 e le 2 di notte, la situazione è rapidamente degenerata, portando all’arresto di due cittadini di origine sudamericana. I due uomini, alla richiesta degli agenti di seguirli per notificare un foglio di via a carico di uno di loro, hanno reagito violentemente, aggredendo i poliziotti e danneggiando l’auto di servizio, rompendo il vetro laterale.