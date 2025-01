Aggredito da motociclista: «Gli ho detto di andare piano, mi ha dato una testata»

È stato aggredito da un giovane in moto, solo per avergli detto di andare piano e stare attento a due bambine che giocavano in piazzetta Santo Spirito, a Bergamo. Igor, 57 anni, gestore insieme alla compagna Vira del bar «Al nr.15» di via Pignolo, martedì sera 31 dicembre aveva appena chiuso il locale e stava tornando a casa.

La sera di Capodanno

«Erano le 20 circa – racconta Vira– e Igor voleva passare dal tabaccaio prima di rientrare. Ha incrociato un ragazzo su una Vespa che proveniva contromano da via Pignolo a velocità molto elevata ed entrava in piazzetta Santo Spirito, dove c’era tanta gente ferma a chiacchierare e due bambine che stavano giocando. Gli ha intimato di rallentare, perché appunto la via era piena di passanti, bambini e adulti. Il ragazzo per tutta risposta è sceso dalla moto, si è avvicinato a Igor e, tenendo il casco indosso, gli ha sferrato improvvisamente una violenta testata al volto».