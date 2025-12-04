Al lavoro in un capannone in Sardegna: operaio ferito a una gamba

Grave incidente sul lavoro oggi, 4 dicembre, all’azienda 3A di Arborea, in provincia di Oristano. Un operaio di 57 anni, dipendente di una ditta esterna e originario della provincia di Bergamo, è rimasto gravemente ferito durante un intervento di manutenzione all’interno di un capannone. La gamba dell’uomo è rimasta incastrata in un macchinario in movimento, provocando una profonda lesione. Immediatamente soccorso dai colleghi, è stato trasferito d’urgenza con l’elisoccorso del 118 all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove i medici stanno valutando la prognosi. Lo riporta L’Unione Sarda.