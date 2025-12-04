Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 04 Dicembre 2025
Al lavoro in un capannone in Sardegna: operaio ferito a una gamba
L’INFORTUNIO SUL LAVORO. Grave un 57enne di una ditta esterna di Bergamo impegnato in un cantiere ad Arborea, in provincia di Sassari.
Grave incidente sul lavoro oggi, 4 dicembre, all’azienda 3A di Arborea, in provincia di Oristano. Un operaio di 57 anni, dipendente di una ditta esterna e originario della provincia di Bergamo, è rimasto gravemente ferito durante un intervento di manutenzione all’interno di un capannone. La gamba dell’uomo è rimasta incastrata in un macchinario in movimento, provocando una profonda lesione. Immediatamente soccorso dai colleghi, è stato trasferito d’urgenza con l’elisoccorso del 118 all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove i medici stanno valutando la prognosi. Lo riporta L’Unione Sarda.
Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e tecnici dello Spresal della Asl di Oristano, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio. Le verifiche riguardano il macchinario coinvolto e l’area di lavoro, con l’ascolto dei colleghi presenti al momento dell’incidente.
