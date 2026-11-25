Si lavora sotto la pioggia in piazza Vittorio Veneto in pieno centro a Bergamo per allestire la Capanna di Natale che l’Eco di Bergamo porta in piazza, ogni anno, dal 1951 per volere dell’allora direttore don Andrea Spada: la piccola casa in legno ricostruita in mezzo alle vetrine scintillanti, vuole ribadire che il Natale non sono (solo) i regali e le tavole imbandite, ma è il sorriso e la gioia che guardano al domani con speranza, che progettano con tenacia giorni migliori.