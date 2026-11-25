Al lavoro sotto la pioggia: si prepara la Capanna di Natale de L’Eco - Foto
L’INIZIATIVA. Nel periodo natalizio, torna nel centro di Bergamo la Capanna di Natale de L’Eco di Bergamo che come da tradizione è legata a un progetto di solidarietà. Quest’anno il ricavato sarà a disposizione dei progetti internazionali del Celim Bergamo.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Si lavora sotto la pioggia in piazza Vittorio Veneto in pieno centro a Bergamo per allestire la Capanna di Natale che l’Eco di Bergamo porta in piazza, ogni anno, dal 1951 per volere dell’allora direttore don Andrea Spada: la piccola casa in legno ricostruita in mezzo alle vetrine scintillanti, vuole ribadire che il Natale non sono (solo) i regali e le tavole imbandite, ma è il sorriso e la gioia che guardano al domani con speranza, che progettano con tenacia giorni migliori.
Il salvadanaio delle offerte infatti è dedicato ai «bambini soli» e ogni anno il ricavato va a sostegno di un’associazione che sul territorio si occupa di sostenere e tutelare l’infanzia più fragile. Quest’anno sarà a sostegno dei progetti del Celim Bergamo nel mondo.
La Capanna ospita, fino al 13 dicembre, l’allestimento dedicato a Santa Lucia, sostituito poi dalle statue della Sacra Famiglia. Quella del Bambino Gesù sarà portata dai padri domenicani, al termine della celebrazione della Messa della notte di Natale, dalla vicina chiesa di San Bartolomeo.
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