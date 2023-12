Al «Mamoli» nuovo percorso formativo: al via il liceo serale delle Scienze umane

Sarà la prima, e unica, realtà nella nostra provincia, la seconda a livello regionale. Partirà con il prossimo anno scolastico il liceo serale delle Scienze umane con opzione Economico sociale, la nuova offerta formativa dell’Istituto superiore di istruzione secondaria «Mariagrazia Mamoli». Attualmente questa scuola offre al territorio bergamasco tre indirizzi di studio. I primi due, quello del liceo delle Scienze umane opzione Economico-sociale e quello professionale per i Servizi per la sanità e l’assistenza sociale in orario diurno, mentre quello professionale per i Servizi per la sanità e l’assistenza sociale in orario serale. Quest’ultimo dunque verrà affiancato dal nuovo liceo. «Abbiamo pensato di estendere l’attivazione del corso serale anche al percorso liceale perché vogliamo intercettare quegli studenti che, per i motivi più disparati, hanno interrotto gli studi e che adesso sono pronti a tornare sui banchi – spiega la dirigente Armanda Ferrarini –. Un tempo il serale era nato per andare incontro alle necessità dei lavoratori, ma con il tempo ha cambiato natura. Oggi almeno metà dell’utenza di questi corsi è gente giovane, sotto i 25 anni di età. Pur provenendo da storie scolastiche diverse hanno in comune l’interesse per questo percorso di studi. Questo anche perché spesso sono ragazzi che già studiavano al liceo e che, in seguito a una serie di bocciature, non riescono più a inserirsi in una classe con studenti più giovani di loro. Altri ragazzi invece – commenta ancora la dirigente – hanno purtroppo avuto delle patologie importanti e a causa delle cure mediche prolungate avevano dovuto lasciare la scuola. Ci sono poi gli sportivi ad alto livello che, a causa del ritmo sostenuto degli allenamenti e delle gare, hanno perso il contatto con la scuola. Insomma, riceviamo spesso richieste da un’utenza di questo tipo e per questo abbiamo avviato l’iter per ottenere il permesso».