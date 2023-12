Al parco Sant’Agostino 21 alberi con i nomi delle donne della Costituzione - Le foto

Il 2 giugno 1946 gli italiani e le italiane furono chiamati a scegliere tra Monarchia e Repubblica e a eleggere i loro e le loro rappresentanti nell’Assemblea Costituente. Le donne elette furono 21, su un totale di 556 deputati. Molto diverse tra loro per età, cultura, professione, provenivano tutte da precedenti esperienze di impegno sociale e politico, caratterizzato dall’opposizione al fascismo; in molti casi erano state attive nella Resistenza. Della Commissione dei 75, incaricata di redigere il progetto di testo costituzionale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, fecero parte 5 donne: Maria Federici, Angela Gotelli, Nilde Iotti, Lina Merlin e Teresa Noce.

Pur appartenendo a forze politiche molto distanti tra loro, queste Madri Costituenti seppero trovare i punti di incontro per dare voce comune alle legittime aspirazioni di emancipazione delle donne e per garantire alle italiane e agli italiani eguaglianza di diritti e pari opportunità, attraverso la nuova Carta costituzionale dell’Italia democratica, votata il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Grazie all’impegno di tutte loro, furono infatti riconosciuti e scritti nella Costituzione principi fondativi come: la pari dignità sociale e l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (art.3); la parità di trattamento tra uomini e donne nei posti di lavoro (artt. 4 e 37); l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi nel matrimonio (art. 29); le pari opportunità tra donne e uomini di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive (art. 51).

Considerata l’importanza di questa pagina della storia italiana, e vista la scelta di Brescia di intitolare 21 alberi alle Donne Costituenti, il Consiglio delle Donne del Comune di Bergamo ha presentato un Ordine del giorno con la proposta di realizzare anche a Bergamo il progetto bresciano perché quei nomi e quelle loro storie vengano conosciuti e tramandati alle generazioni future come esempio ed impegno istituzionale a favore dell’affermazione delle donne nelle famiglie, nel lavoro, nella società e per i loro diritti. Ma non solo. Con l’obiettivo di dare maggior forza al progetto, il Consiglio delle Donne ha scelto di presentarlo all’Istituto Caniana di Bergamo perché alcuni ragazzi potessero parteciparvi attivamente arricchendolo di significato.

Gli studenti della classe 3CT 2022/23 (oggi 4) del percorso di studi Tecnico Grafica e Comunicazione, hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa mettendo a disposizione le loro competenze e mostrando interesse per i momenti formativi, svolti periodo novembre 2022 - maggio 2023, offerti dal Comitato Bergamasco per la difesa della Costituzione.

In particolare, le studentesse e gli studenti hanno affrontato l’inquadramento storico, il ruolo della Donna nella società nel dopoguerra e le figure delle Donne della Costituente; hanno successivamente approfondito e costruito per ciascuna delle 21 donne della Costituente il proprio profilo «storico», anche attraverso uno studio delle loro biografie delle 21 Donne della Costituente finalizzato allo sviluppo progetto, per poi procedere alla realizzazione grafica dei loro ritratti, della targa posta su un totem informativo posizionato presso il Parco S. Agostino, alle icone inserite nelle schede biografiche accessibili online, sul sito del Comune di Bergamo, attraverso un QR Code apposto sulla targa, all’impianto della targa, al video che riassume e documenta l’esperienza.