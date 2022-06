Alla Fiera 1.800 posti auto per chi deve andare in città

Se ne parlava già nel 2019, poi è arrivata la pandemia e il progetto è stato accantonato. Ora al maxi parcheggio della Fiera, in via Lunga, sono arrivate le sbarre: l’obiettivo è fare di questa distesa di posti auto quasi sempre deserta il più grande polo d’interscambio della città tra automobili, mezzi pubblici e servizi di sharing . A disposizione ci sono 1.800 parcheggi solo nell’area antistante il polo fieristico (un altro migliaio sul retro), vale a dire circa l’80% di tutti gli stalli blu presenti in città.