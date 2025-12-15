Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 15 Dicembre 2025
All’Accademia della Guardia di Finanza «Un calcio al tumore»
L’EVENTO. In campo gli allievi e le vecchie glorie del calcio bergamasco. Il comandante: «Un modo di restituire l’amore che la città ci dà».
Bergamo
Colpi di tacco, rabona, tentativi di rovesciata e pioggia di gol. È un calcio spettacolare, ma soprattutto solidale, quello andato in scena sul campo dell’Accademia della Guardia di Finanza questa sera, lunedì 15 dicembre, per l’iniziativa «Un calcio al tumore».
«Per l’Accademia è un modo di restituire l’amore che la città ci dà»
Allievi e vecchie glorie
La partita benefica organizzata dall’Accademia ha visto affrontarsi vecchie glorie dell’Atalanta e del calcio bergamasco insieme ad allievi della Guardia di Finanza. Un evento in collaborazione con l’Asst Papa Giovanni XXIII e l’Accademia dello Sport per la Solidarietà, sponsorizzato da Fondazione Mediolanum, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere l’acquisto di strumenti innovativi a favore della ricerca contro i tumori.
«Legati al territorio»
«L’Accademia ogni anno si fa promotrice di raccolte benefiche per aiutare l’ospedale e le realtà che ne hanno bisogno. Ci sentiamo bergamaschi e siamo legati al territorio. Per l’Accademia è un modo di restituire l’amore che la città ci dà», è il saluto del comandante dell’Accademia della Guardia di Finanza, il Generale di Divisione Cosimo Di Gesù. A dare l’avvio al match anche il saluto del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo: «Il calcio, unito a queste iniziative di solidarietà, sono la massima espressione di come operando insieme si possono ottenere risultati eccellenti», ha detto.
