Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 15 Dicembre 2025

All’Accademia della Guardia di Finanza «Un calcio al tumore»

L’EVENTO. In campo gli allievi e le vecchie glorie del calcio bergamasco. Il comandante: «Un modo di restituire l’amore che la città ci dà».

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania

Bergamo

Colpi di tacco, rabona, tentativi di rovesciata e pioggia di gol. È un calcio spettacolare, ma soprattutto solidale, quello andato in scena sul campo dell’Accademia della Guardia di Finanza questa sera, lunedì 15 dicembre, per l’iniziativa «Un calcio al tumore».

«Per l’Accademia è un modo di restituire l’amore che la città ci dà»

Allievi e vecchie glorie

La partita benefica organizzata dall’Accademia ha visto affrontarsi vecchie glorie dell’Atalanta e del calcio bergamasco insieme ad allievi della Guardia di Finanza. Un evento in collaborazione con l’Asst Papa Giovanni XXIII e l’Accademia dello Sport per la Solidarietà, sponsorizzato da Fondazione Mediolanum, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere l’acquisto di strumenti innovativi a favore della ricerca contro i tumori.

«Legati al territorio»

«L’Accademia ogni anno si fa promotrice di raccolte benefiche per aiutare l’ospedale e le realtà che ne hanno bisogno. Ci sentiamo bergamaschi e siamo legati al territorio. Per l’Accademia è un modo di restituire l’amore che la città ci dà», è il saluto del comandante dell’Accademia della Guardia di Finanza, il Generale di Divisione Cosimo Di Gesù. A dare l’avvio al match anche il saluto del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo: «Il calcio, unito a queste iniziative di solidarietà, sono la massima espressione di come operando insieme si possono ottenere risultati eccellenti», ha detto.

Bergamo
Sport
Calcio
Salute
Ricerca medica
Sociale
beneficenza
Politica
Enti locali
Lorenzo Catania
Cosimo Di Gesù
Maurizio Leo
Guardia di Finanza
Atalanta
ASST Papa Giovanni XXIII
Accademia dello Sport per la Solidarietà
Fondazione Mediolanum