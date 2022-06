All’asta gli immobili ereditati a Bergamo e a Lecco dall’ospedale Papa Giovanni

Un villino a Dervio, nel lecchese, con affaccio diretto sul lago di Como, nei pressi di una spiaggia demaniale e dotato di un’autorimessa per le barche . Un appartamento pentalocale con doppio balcone e con vista su Citta Alta, in una palazzina in centro a Bergamo in via Pascoli. La porzione di un complesso monastico del 1600 a San Giovanni Bianco, completamente da ristrutturare. Un villino a Credaro, a mezz’ora a piedi dal lago d’Iseo e a pochi passi dal suo emissario, il fiume Oglio. Sono solo alcuni dei lotti, su un totale di 13 beni immobili di proprietà del Papa Giovanni, che sono ora stati messi all’asta per supportare l’attività dei medici e infermieri.