Alloggi per studenti, prezzi cresciuti dell’11%. «Rispetto alle grandi città costi inferiori»

Tornano a crescere i prezzi delle case in affitto per gli universitari dopo lo stallo dovuto alla pandemia. Lo rivela un’indagine di Immobiliare.it. In Italia quest’anno i costi mensili delle stanze singole sono aumentati in media dell’11% (439 euro) rispetto al 2021, mentre per un posto letto in una camera doppia si spende mediamente il 9% in meno dello scorso anno. A Bergamo uno studente universitario paga per l’affitto di una camera singola in media 362 euro, un costo che rimane al di sotto del dato nazionale, sebbene sia aumentato del 4,5% rispetto allo scorso anno. Se si accontenta di un posto letto in una stanza doppia, invece, dovrà sborsare 159 euro, quasi il 30% in meno rispetto al 2021. Numeri che piazzano Bergamo all’ottavo posto nella top ten delle città dove gli alloggi per gli universitari sono più cari. In vetta alla classifica c’è Milano, con 620 euro per una singola, seguita da Roma (465), Padova (458), Firenze (451) e Bologna (447). Poi vengono Verona (371), Modena (367) e la nostra città. Meno cara di Bergamo la vicina Brescia dove un universitario per una singola paga in media 326 euro.