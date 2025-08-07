All’ospedale di San Giovanni Bianco in corso migliorie per 6 milioni

In totale si arriva a oltre sei milioni di euro. È il valore dei lavori in corso all’ospedale di San Giovanni Bianco, con l’obiettivo di potenziare il presidio della Val Brembana: al centro dell’operazione ci sono in particolare il Pronto soccorso, l’Ospedale di comunità, l’impiantistica e i macchinari per la diagnostica.

«È un lavoro continuo di dialogo con il territorio e offerta di servizi in linea con i bisogni di salute emergenti» «All’ospedale di San Giovanni Bianco sono in corso importanti progetti di miglioramento edilizio e tecnologico per un investimento totale di circa sei milioni di euro, in larga parte provenienti da finanziamenti regionali e in parte più marginale dal Pnrr – è il punto tracciato da Francesco Locati, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII –. Risorse che, sommate ad altri finanziamenti richiesti nel breve periodo, testimoniano la nostra attenzione al presidio ospedaliero della Val Brembana».

La riorganizzazione

«Presidio che – continua Locati –, nonostante le difficoltà che stiamo incontrando nel reclutamento del personale, oggi offre un solido servizio di Radiologia all’avanguardia, un’ampia attività ambulatoriale, un’importante attività chirurgica con sale operatorie e reparto di degenza completamente rinnovati, un’Oncologia di alto livello, un Centro prelievi, un Pronto soccorso sempre attivo e uno dei pochissimi Ospedali di comunità presenti in provincia di Bergamo. È un lavoro continuo di dialogo con il territorio e offerta di servizi in linea con i bisogni di salute emergenti». L’investimento maggiore è per l’ampliamento del Pronto soccorso (2,1 milioni di euro): attualmente si è alla fase della progettazione, mentre l’avvio del cantiere è previsto a inizio 2026.