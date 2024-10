Alluvione, 30mila euro dalla Fondazione Pesenti

Si allarga il fronte della solidarietà legata al Fondo per l’alluvione promosso dal Comune di Bergamo per sostenere i cittadini e gli operatori economici danneggiati dalla terribile alluvione del 9 settembre scorso. Con una donazione di 30mila euro, la Fondazione Pesenti Ets si è aggiunta ai tanti enti che in queste settimane hanno risposto all’invito dell’amministrazione comunale, alzando così l’asticella a quota 745mila euro. La Fondazione Pesenti ha anche deciso di organizzare un momento di raccolta fondi a favore del Fondo di solidarietà in occasione della cena organizzata per festeggiare i vent’anni della costituzione della Fondazione, che si terrà il 26 novembre prossimo al polo culturale Gres Art 671, trasformando così il proprio anniversario in un’occasione per essere ancora una volta concretamente al fianco dei cittadini e del territorio.

«Un aiuto concreto»

La sindaca Elena Carnevali, confermando la sua partecipazione all’evento, ha commentato l’impegno della Fondazione: «Questo gesto rappresenta molto più di un aiuto concreto per la nostra città e i suoi cittadini, duramente colpiti dall’alluvione del 9 settembre – ha detto –. È un segno tangibile della profonda solidarietà e dell’attenzione che la Fondazione da sempre dimostra verso la collettività, con iniziative che abbracciano vari campi, dal sanitario all’educativo, da quello della sostenibilità al culturale e sociale. Ringrazio anche per aver deciso di alimentare il Fondo tramite un’importante iniziativa di fundraising in occasione dei festeggiamenti per i 20 anni dalla nascita della Fondazione Pesenti Ets, iniziativa con la quale riusciremo a mobilitare ulteriori risorse fondamentali. In un momento in cui la collaborazione tra istituzioni, istituti di credito e imprese diventa sempre più cruciale, la vicinanza e il supporto dimostrati dalla Fondazione Pesenti assumono un valore importante».

«Siamo certi che questa iniziativa – ha evidenziato Carlo Pesenti, presidente della Fondazione – possa essere la modalità migliore per celebrare questa importante ricorrenza ed il percorso di vicinanza alla città e di supporto in occasioni di gravi emergenze che ha caratterizzato la Fondazione nella sua evoluzione da quando venne presentata ufficialmente al teatro Donizetti il 27 novembre 2004». La Fondazione invita aziende e privati che volessero partecipare, a unirsi alla cena, contribuendo così alla raccolta fondi per gli alluvionati.

Il bando del Comune

Lunedì sera la sindaca ha annunciato che a giorni sarà pubblicato il primo bando per l’erogazione dei contributi a chi ha subito danni a causa dell’esondazione del Morla. Il Fondo, aperto meno di un mese fa, è gestito insieme alla Fondazione della Comunità bergamasca, con la quale il Comune sta determinando tempi e modi di distribuzione delle risorse. Centomila euro saranno destinati, come richiesto da Caritas e Fondazione Mia (che hanno donato rispettivamente 75mila e 25mila euro) alle persone che si trovano in condizioni di difficoltà. Il Comune ha approvato, attraverso una variazione di bilancio, lo stanziamento di 250mila euro per dare avvio al Fondo, al quale hanno aderito anche altri enti. Oltre a quella della Fondazione Pesenti, sono arrivate le donazioni di Sacbo (200mila euro), Bcc Gruppo Iccrea (100mila), Caritas (75mila), Fondazione Banca Popolare (50mila), Fondazione Mia (25mila), Camera di Commercio (20mila), A2A (10mila) e Zanetti spa (5mila).

Come donare