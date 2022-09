Alluvione nelle Marche, i vigili del fuoco di Bergamo in campo per liberare le strade - Foto e video

Come anticipato nelle scorse ore , una squadra dei vigili del fuoco di Bergamo è stata inviata in Colonna mobile con dei mezzi speciali in supporto alle squadre già operative nelle Marche. Da tutta Italia sono stati inviati uomini e mezzi per far fronte all’emergenza. Venerdì 16 settembre verso le 13 dal comando provinciale di via Codussi è partita una squadra «Gos» (movimento terra) composta da cinque uomini, che ha portato sul teatro dei fatti anche alcuni piccoli escavatori.