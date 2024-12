Alluvioni e allerte meteo, che cosa fare: rispondiamo alle domande dei lettori

Il 9 settembre 2024 una violenta alluvione ha colpito Bergamo, provocando l’esondazione del torrente Morla e il conseguente allagamento di strade, case, box e negozi. A solo un mese di distanza, l’8 e il 10 ottobre, l’intera provincia è stata nuovamente colpita da piogge molto intense, che hanno portato il livello dei fiumi pericolosamente vicino agli argini, con ponti e strade chiusi, frane e allagamenti. I nostri lettori, tramite i canali social de L’Eco di Bergamo, ci hanno posto diverse domande sulle cause di questi fenomeni, sulla gestione del territorio e delle emergenze, sui comportamenti corretti da tenere in caso di allerta meteo e su come aiutare a prevenire i danni . Abbiamo dunque raccolto queste domande, e oggi proviamo a rispondere alle più frequenti con l’aiuto di alcuni esperti: Manuel Mazzoleni , climatologo di 3b Meteo; Diego Colombo , giornalista di Eco.Bergamo, il nostro supplemento mensile che si occupa di ambiente, energia e green economy; Michele Giorgio , ingegnere idraulico; e Massimo Cocchi , consigliere delegato alla Protezione Civile di Bergamo.