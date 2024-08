Amianto negli orti di via Goisis. «Chiusi per precauzione»

I nuovi orti comunali di via Goisis chiudono fino a data da destinarsi, perché negli appezzamenti concessi ai cittadini dal Comune di Bergamo lo scorso aprile è stata certificata (in 6 su 10) la presenza di particelle di amianto, pur «modesta» specificano gli uffici di Palafrizzoni. Il primo raccolto estivo va quindi perduto. Ats ed Arpa dovranno stabilire come procedere per un’eventuale bonifica e Palafrizzoni è pronto a seguire l’iter. Primo passo, la chiusura dei dieci appezzamenti di Monterosso. L’indagine è stata avviata da Palafrizzoni su segnalazione di un ortista e su sollecitazione (tramite interpellanza) della consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Ida Tentorio. Che ieri ha denunciato: «La risposta del responsabile al Verde del Comune conferma la presenza di amianto nella misura del 3,6%, con esiti peraltro del 1° agosto e comunicati solo oggi (ieri per chi legge, ndr). È molto grave che si sia provveduto solo ora alla chiusura degli orti e non già a suo tempo, quando gli assegnatari e la sottoscritta con tempestiva interpellanza del 22 luglio avevano segnalato il grave problema».