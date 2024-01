Ancora una chiusura: «Pelletteria Luisa» lascia via XX Settembre

L’imprenditore Giovanni Paolo Malvestiti, che in passato ha ricoperto la presidenza di Ascom e della Camera di Commercio di Bergamo, gestisce numerosi punti vendita, insieme ai figli e alla moglie Luisa, dalla quale prende il nome l’attività. Laconico il commento di Malvestiti, che conferma come «dal 4 gennaio abbiamo deciso di chiudere il nostro punto vendita in via XX Settembre perché non risponde come previsto in termini di fatturato. Negli anni abbiamo verificato che la clientela è ormai orientata dai centri commerciali che nel nostro caso circondano Bergamo, sorgendo proprio a ridosso della città. In questo triennio abbiamo toccato con mano le problematiche nel gestire un negozio in centro – prosegue Malvestiti – tra spese di affitti, gestione e parcheggi che spesso condizionano l’arrivo dei clienti. Vendiamo una merceologia di livello medio alto e il nostro target soffre un po’ meno, ma a differenza dei negozi che gestiamo brillantemente all’interno dei centri commerciali, a Bergamo non riuscivamo a coprire i costi vivi».