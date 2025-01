Anno giudiziario, la protesta dei magistrati: lasciano l’aula contro la riforma - Foto e video

La cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario a Brescia ha visto protagonista la protesta dei magistrati contro la riforma della giustizia. Anche i pm della Procura di Bergamo, capeggiati dal procuratore Maurizio Romanetti, si sono presentati con coccarda tricolore sulla toga e Costituzione italiana in mano.

Erano decisi ad uscire dalla sala prima dell’intervento di Gaetano Campo, rappresentante del Ministero della Giustizia, ma la protesta è scattata prima, quando ha preso la parola la rappresentante del Csm Claudia Eccher che ha auspicato una maggiore apertura alla legalità e maggiore fiducia da parte dei magistrati. Contrariati, i magistrati sono usciti e sono rientrati quando ha finito l’intervento Gaetano Campo.

(Foto di San Marco) La giornata è stata anche l’occasione per dare i numeri della giustizia locale. La cifra che desta maggior preoccupazione in Procura a Bergamo per il periodo dell’anno giudiziario (1° luglio 2023 – 30 giugno 2024) è quella relativa agli infortuni sul lavoro: sei le vittime nel periodo preso in considerazione, il doppio di quello precedente.

Si tiene invece costante, restando alto, il numero delle vittime di incidenti stradali in Bergamasca: 45 contro i 44 dell’anno precedente, ossia un morto ogni 8 giorni. Sono aumentati i furti (+7%), ma anche i casi in cui è stato identificato l’autore (+18%). Balzo all’insù pure per le rapine (+24%), le truffe, la detenzione di materiale pedopornografico mentre sono calate le denunce per violenza sessuale, la prostituzione minorile (-50%) e le frodi informatiche.

Violenza di genere e reati finanziari

Elevata resta pure la cifra delle iscrizioni di procedimenti in materia di violenza di genere: 646. In 75 casi è stata richiesta la misura cautelare entro 30 giorni dalla segnalazione. Per quanto riguarda i reati finanziari, le imposte evase sono stimate sui 71 milioni, 12 in meno rispetto allo scorso periodo. Calano anche gli evasori totali individuati: da 82 sono diventati 66.

Precipitano, invece, i sequestri nell’ambito delle applicazioni delle misure cautelari reali: dai 20 milioni del periodo precedente si è passati a due milioni. Stesso destino per i sequestri effettuati in relazione a provvedimenti del gip: l’importo è calato di 27 volte, passando dai 17 milioni di euro dello scorso periodo agli attuali 638mila euro. Tra le cause c’è l’onda lunga del Covid. Vale a dire che alcune delle inchieste e dei provvedimenti di sequestro risalgono al periodo in cui vigevano i lockdown, e cioè quando le attività economiche erano ridotte all’osso, così come le indagini.

