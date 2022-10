Anziana rapinata in chiesa: «Un atto ingiustificabile»

Ha approfittato di un momento in cui in chiesa non erano presenti né i volontari né altri fedeli per commettere una rapina ai danni di una 84enne. È accaduto mercoledì scorso nella rinascimentale chiesa di Santo Spirito in via Torquato Tasso intorno alle 11,20, quando la signora era intenta a pregare . Un extracomunitario, che evidentemente si era prima assicurato che nel luogo di culto non ci fosse nessuno, è entrato in chiesa e si è diretto verso l’anziana strappandole dal collo una collana.