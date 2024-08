Apparizione, celebrazioni al via. Dieci giorni di festa in Borgo Santa Caterina

Prende il via venerdì 9 agosto l’ampio ventaglio di iniziative per la festa del 422° anniversario dell’Apparizione nel santuario dell’Addolorata in Borgo Santa Caterina, che culmineranno domenica 18 agosto con l’intervento del Vescovo Francesco Beschi, che presiederà la Messa solenne e la sera guiderà la processione. Questa festa affonda le radici in un evento prodigioso avvenuto il 18 agosto 1602: a mezzogiorno di quel giorno, una stella apparsa nel cielo emanò tre raggi luminosi su un affresco dell’Addolorata da tempo deteriorato, posto sul muro di una casa, poi collocato in santuario, reintegrandolo nella bellezza originaria. «Da decenni - sottolinea il prevosto, monsignor Pasquale Pezzoli - la festa dell’Apparizione ha vasta risonanza per l’intera città, offrendo momenti religiosi, culturali e di fraternità. È un evento religioso che offre un’oasi spirituale anche all’uomo d’oggi, che non cessa di sentirsi un pellegrino che ha bisogno di soste per ristorare cuore ed energie spirituali».