Aprica, le modifiche alla raccolta dei rifiuti durante le festività

Durante il periodo delle festività natalizie la raccolta dei rifiuti a Bergamo subirà alcune modifiche, come comunicato da Aprica. Cambiamenti nelle date e nelle modalità di raccolta, consultabili anche online sul sito apricaspa.it.

Raccolta dei rifiuti, le variazioni fino al 6 gennaio

25 dicembre. Il Centro di Raccolta resterà chiuso, il servizio Ecovan sarà sospeso.

Per la raccolta rifiuti:

• Collinare e S. Vigilio: la raccolta di vetro, metalli e imballaggi in plastica non subirà variazioni.

• Quartiere Conca Fiorita: la raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Quartiere Valtesse: la raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Quartiere Longuelo: la raccolta di vetro, metalli e imballaggi in plastica verrà anticipata a martedì 24 dicembre (inizio raccolta ore 6). La raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Quartiere Loreto: la raccolta di carta e cartone verrà anticipata alle ore 6. La raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Borgo S. Caterina: la raccolta di vetro, metalli e imballaggi in plastica non subirà variazioni;

• Quartiere San Paolo: la raccolta dell’indifferenziato sarà anticipata alle ore 6. La raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Quartiere Santa Lucia: la raccolta dell’indifferenziato sarà anticipata alle ore 6. La raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Zona Centro Ovest utenze commerciali: la raccolta di carta e cartone non subirà variazioni.

26 dicembre. Il Centro di Raccolta resterà chiuso, il servizio Ecovan sarà sospeso.

Per la raccolta rifiuti:

• Città Alta: la raccolta di indifferenziato, carta e cartone non subirà variazioni;

• Quartiere Borgo Palazzo Zona A: la raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Quartiere Borgo Palazzo Zona B: la raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Quartiere Campagnola e Boccaleone: la raccolta dell’indifferenziato sarà posticipata a sabato 28 dicembre (inizio raccolta ore 6), mentre la raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Quartiere Malpensata: la raccolta dell’indifferenziato sarà posticipata a sabato 28 dicembre (inizio raccolta ore 6), mentre la raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Quartiere Celadina: la raccolta della carta e del cartone sarà anticipata alle ore 6, mentre la raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Quartiere Clementina: la raccolta di vetro, metalli e imballaggi in plastica sarà posticipata a venerdì 27 dicembre (inizio raccolta ore 6), mentre la raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Zona Centro est e sud: la raccolta dell’organico non verrà effettuata.

1° gennaio. Il Centro di Raccolta resterà chiuso, il servizio Ecovan sarà sospeso.

Per la raccolta rifiuti:

• Collinare e S. Vigilio: la raccolta di carta e cartone non subirà variazioni;

• Quartiere Conca Fiorita: la raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Quartiere Valtesse: la raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Quartiere Longuelo: la raccolta di carta e cartone è anticipata alle ore 6. La raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Quartiere Loreto: la raccolta di vetro, metalli e imballaggi in plastica è anticipata a martedì 31 dicembre (inizio raccolta ore 6). La raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Borgo S. Caterina: la raccolta di vetro, metalli, carta e cartone non subirà variazioni;

• Quartiere San Paolo: la raccolta dell’indifferenziato sarà posticipata a giovedì 2 gennaio (inizio raccolta ore 6). La raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Quartiere Santa Lucia: la raccolta dell’indifferenziato sarà posticipata a giovedì 2 gennaio (inizio raccolta ore 6). La raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Zona Centro Ovest utenze commerciali: la raccolta di carta e cartone non subirà variazioni.

6 gennaio. Il Centro di Raccolta resterà chiuso, il servizio Ecovan sarà sospeso.

Per la raccolta rifiuti:

• Collinare e S. Vigilio: la raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Quartiere Borgo Palazzo Zona A e Zona B: la raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Quartiere Malpensata: la raccolta di carta e cartone sarà anticipata alle ore 6, mentre la raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Quartiere Campagnola e Boccaleone: la raccolta di vetro, metalli e imballaggi in plastica sarà anticipata a sabato 4 gennaio (inizio raccolta ore 6), mentre la raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Quartiere S. Caterina Nord: la raccolta di vetro, metalli e imballaggi in plastica sarà posticipata a mercoledì 8 gennaio (inizio raccolta ore 6), mentre la raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Quartiere S. Caterina Sud: la raccolta di carta e cartone sarà posticipata a mercoledì 8 gennaio (inizio raccolta ore 6), mentre la raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Borgo S. Caterina: la raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Quartiere Clementina e Quartiere Celadina: la raccolta dell’indifferenziato sarà posticipata a mercoledì 8 gennaio (inizio raccolta ore 6), mentre la raccolta dell’organico non verrà effettuata;

• Zona Centro Est e Sud: la raccolta dell’organico non verrà effettuata.